Политика В Золотом приступили к демонтажу фортификационных сооружений

2019-11-11 22:00 120

 

В Золотом на участке разведения сил начался практический этап демонтажа фортификационных сооружений и других инженерных позиций. Об этом сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил, передает РБК-Украина в понедельник, 11 ноября.

По его словам, фаза разминирования в районе разведения в Золотом длилась семь дней и была завершена 9 ноября.

"В Золотом разведение сил и средств продолжалось трое суток. На четвертые сутки был доклад ОБСЕ и с пятой суток наши военнослужащие приступили к разминированию. Разминирование продолжается по графику около недели. Разминирование в Золотом уже завершилось - 9 ноября. А с сегодняшнего дня начнется демонтаж фортификационных сооружений", - заявил спикер.

Напомним, в прошлый вторник отвод в Золотом начался, несмотря на заявления об обстрелах.

В штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. Также были опубликованы фото с места обстрела. Однако уже в среду президент Зеленский отрицал обстрелы в Золотом.

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