Политика Разумков назвал дату, которая изменит Украину: что произойдет 14 ноября

2019-11-11 22:30 162

Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может принять бюджет на 2020 год уже на этой неделе

По словам председателя Рады, нардепы могут проголосовать во втором чтении за проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в четверг, 14 ноября. Об этом Разумков заявил во время заседания согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов.

Он обратился к Комитету по вопросам бюджета с просьбой изучить и проанализировать проект бюджета, чтобы убедиться, что в нем учтены предыдущие замечания и предложения.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла проект бюджета на 2020 год в первом чтении.

За принятие предложенного проекта бюджета проголосовали 255 нардепов, из них 235 – от «Слуги народа». Голосование прошло в пятницу, 18 октября.

Первый вариант бюджета был представлен 16 сентября. При его доработке было учтено более 2000 правок, и в результате итоговый вариант отличается от первоначального увеличением общей части бюджета на 17,8 миллиарда гривен.

При составлении бюджета его авторы учли макропрогноз экономистов на следующий год и заложили в проекте курс доллара в размере 28,2 гривны за доллар.