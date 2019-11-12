Политика Глава ОП Андрей Богдан лично взялся за нардепов, которые плохо голосуют

2019-11-12 11:15 150

Глава Офиса Зеленского Андрей Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов от фракции "Слуга народа", потребовав объяснить причину отказа голосовать за ряд законопроектов. Об этом сообщил журналистам депутат Верховной Рады от фракции партии "Слуга народа" Антон Поляков, сообщает lb.ua.

"Меня лично вызывал в кабинет Богдан к себе, и я этот вопрос подымал на фракции. Говорил об этом Президенту: "Почему руководитель Офиса президента может "вызывать", в кавычках?" – посетовал Поляков.

По его словам, в кабинет Богдана также пришли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

"Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, - отметил нардеп.

По его информации, такие встречи также проходили и с другими членами фракции.

Арахамия подтвердил журналистам проведение переговоров у Богдана.

"Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как безотлагательные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция", - сказал председатель фракции.