Политика НАБУ ночью отпустило задержанного банкира и экс-зама Гонтаревой Александра Писарука

2019-11-12 10:14 108

НАБУ отпустило задержанного главу правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука в ночь с понедельника на вторник. Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале, это произошло после того, как Писаруку объявили подозрение по делу о разграблении рефинансирования в 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено ПАО "VAB Банк".

Сегодня, 12 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины изберет Писаруку меру пресечения.

"Писаруку инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой). Речь идет о подготовке решения правления НБУ о выделении 1,2 миллиарда гривен рефинансирования, которое было выделено на один из банков аграрного олигарха Олега Бахматюка - "VAB Банк"", - проинформировал Лещенко.

По его информации, Бахматюк внес залог, меньше требуемой суммы для получения кредита от НБУ в 1,2 млрд грн. В итоге деньги были выведены из банка, а предоставленные залоги оказались фикцией. Бахматюк бежал из Украины.

Напомним, НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка.....а затем, после обьявления подозрения в ночь с понедельника на вторник его отпустили.

В настоящее время Писарук работает главой правления одного из крупнейших банков Украины — Райффайзен Банка Аваль. В Нацбанке был первым заместителем ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.

 

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