Политика Теперь Россия будет оправдываться: Зеркаль указала на важный момент в суде ООН

2019-11-12 20:30 87

После решения Международного суда ООН по делу о финансировании терроризма России придется оправдываться и доказывать, что она не причастна к поддержке боевиков на Донбассе и осуществлению террористических атак с гибелью мирных жителей. Об этом сказала на брифинге заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Киев рассчитывает, что дело против России в Гааге будет доведено до конца, будут установлены виновные и они понесут ответственность.

"Несмотря на все это нарушения должны быть известны всем мировому сообществу, и Россия сейчас уже должна оправдываться и доказывать, как она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими гражданами. Суд отметил, что это все должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства. Почему это важно? Потому что сейчас в своем меморандуме, который РФ должна представить в следующем году, они уже должны доказывать, что они принимали меры для того, чтобы обеспечить соответствующее следствие, недопущение (финансирование терроризма – ред.), правовое сотрудничество по всем фактам и по всем показаниям, которые мы приводим в своем меморандуме и приложениях", – сказала Зеркаль.

Она перечислила совершенные Россией или поддерживаемыми ею боевиками преступлений на Донбассе, которые указаны в иски Украины.

"Мы считаем, что наш моральный долг – доказать, что РФ и российские должностные лица виновны в сбивании МН17, что они виновны в поставках оружия на территорию Украины, с помощью которого были совершены террористические акты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове. Все это происходило при финансовой поддержке российских должностных лиц, и российские должностные лица осознавали, для чего они предоставляют это оружие и эту поддержку", – подчеркнула замминистра.

Напомним, 12 июня 2018 года Украина подала соответствующий Меморандум в Международный суд ООН. Отметим, что Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме.