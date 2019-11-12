Политика В Польше задержали еще одного украинца из базы Интерпола

2019-11-12 18:00 171

 

Во вторник, 12 ноября, польские пограничники задержали в пункте пропуска "Корчова" 49-летнего гражданина Украины.

Задержание произвели по "красной" ноте Интерпола по запросу США.

"Гражданин задержан на пункте пропуска Корчова в четыре утра, когда он пытался пересечь границу", - рассказала пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.

Также она отметила, что правоохранители США уже пять лет разыскивают этого гражданина - его подозревают в мошенничестве и подделке документов для получения американских виз.

После задержания украинца передали полиции, а тепер его дело будет рассматривать суд.

Стоит отметить, что "красная" нота означает высокий уровень международного розыска и свидетельствует о том, что разыскиваемая лицо является опасным преступником.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В аэропорту Рима 100 украинцев не могут вернуться домой

2019-11-10 11:30 1056

Глава ЕС Туск не станет баллотироваться в президенты из-за багажа трудных решений

2019-11-08 15:41 1392

Польша в награду дала украинцу гражданство

2019-11-07 21:00 693

Стало известно, какие квитанции за коммуналку теперь будут получать украинцы

2019-11-07 17:00 4203

Еще новости в разделе "Политика"

Украинская делегация собирается вернуться к работе в ПАСЕ: названы сроки

2019-11-12 19:00 54

В Польше задержали еще одного украинца из базы Интерпола

2019-11-12 18:00 171

Зеленский дал согласие на встречу с Путиным в неожиданном месте: подробности

2019-11-12 17:00 384

видео В Раде зафиксирован новый случай кнопкодавства

2019-11-12 16:30 183
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украинская делегация собирается вернуться к работе в ПАСЕ: названы сроки 2019-11-12 19:00 54
В Польше задержали еще одного украинца из базы Интерпола 2019-11-12 18:00 171
Зеленский дал согласие на встречу с Путиным в неожиданном месте: подробности 2019-11-12 17:00 384
видео В Раде зафиксирован новый случай кнопкодавства 2019-11-12 16:30 183

Лента

19:00 Украинская делегация собирается вернуться к работе в ПАСЕ: названы сроки
18:30 В Украине изменится система назначений и выплат пенсий - указ президента
18:00 В Польше задержали еще одного украинца из базы Интерпола
17:30 У Данилко отреагировали на новость о сердечном приступе: что произошло с артистом
17:00 Зеленский дал согласие на встречу с Путиным в неожиданном месте: подробности
видео 16:30 В Раде зафиксирован новый случай кнопкодавства
фото 15:44 Экс-президент Боливии Эво Моралес бежал в Мексику, где получил политубежище
15:13 Чемпион мира в легком весе Дэвид Хейни бросил перчатку Василию Ломаченко
фото 14:46 Водитель пытался вывезли на оккупированный Донбасс крупную сумму валюты
14:14 Франция готова отправить миротворческий контингент на Донбасс