Политика В Польше задержали еще одного украинца из базы Интерпола

2019-11-12 18:00 171

Во вторник, 12 ноября, польские пограничники задержали в пункте пропуска "Корчова" 49-летнего гражданина Украины.

Задержание произвели по "красной" ноте Интерпола по запросу США.

"Гражданин задержан на пункте пропуска Корчова в четыре утра, когда он пытался пересечь границу", - рассказала пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.

Также она отметила, что правоохранители США уже пять лет разыскивают этого гражданина - его подозревают в мошенничестве и подделке документов для получения американских виз.

После задержания украинца передали полиции, а тепер его дело будет рассматривать суд.

Стоит отметить, что "красная" нота означает высокий уровень международного розыска и свидетельствует о том, что разыскиваемая лицо является опасным преступником.