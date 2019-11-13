Политика Украина вернет Крым: названы три главных шага, у Зеленского сделали важное заявление

2019-11-13 19:00 192

Команда Владимира Зеленского анонсировала разработку законопроектов, направленных на возвращение аннексированного Россией Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что правительство готовит законопроекты, направленные на защиту прав крымчан и борьбу с дискриминационными положениями в отношении них.

«Мы уже участвуем в нескольких рабочих группах по этому вопросу... Это является первым нашим приоритетом», - заявил он.

По словам Кориневича, всего команда президента видит три шага, необходимых для возвращения полуострова.

Вторым шагом должно стать развитие информационной политики и «связи с гражданами, проживающими на временно оккупированной территории». Кориневич подчеркнул, что сейчас очень важно поднимать тему Крыма в украинских СМИ, а также сделать все, чтобы они были доступными для жителей Крыма.

«Уже идет шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство. Поэтому создание культурных, образовательных инициатив для крымчан и информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет», - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что третьим приоритетом для Украины должна стать защита прав крымчан. В качестве примера он привел помощь в получении паспорта или временного жилья для жителей полуострова.

Ранее сообщалось, что Россия оперативно стягивает в оккупированный Крым свою военную технику.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, войска Владимира Путина наращивают свои группировки на аннексированном украинском полуострове. По мнению Скибицкого, они планируют усилить свое присутствие в Крыму до показателей времен СССР.

«Мы наблюдаем наращивание российского военного присутствия в Крыму сразу после начала российской агрессии и захвата территории полуострова», - заявил представитель ГУР.

По данным украинской разведки, в данный момент в Крыму находится 31,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ. Скибицкий также сообщил о дополнительных 10-12 тысячах оккупационных формирований.