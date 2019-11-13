Политика Гончарук отреагировал на решение Рады по рынку земли

2019-11-13 20:00 135

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что закон о рынке земли позволит осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям. Таким образом, глава Кабинета министров прокомментировал принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта.

"Да! 240 - за! Наконец это случилось! 13 ноября - день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а "своим людям" - все", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Также он подчеркнул, что закон сделает Украину полноценной, развитой страной.

"Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом! Спасибо коллегам-депутатам за поддержку", - отметил премьер.

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