Политика Глава СБУ назвал размер своей зарплаты

2019-11-13 21:00 69

 

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов публично озвучил размер своей заработной платы за месяц.

По словам Баканова, в месяц он зарабатывает 57 тысяч гривен, при этом Баканов отметил, что "это не самая маленькая заработная плата в Украине".

"Многие говорят, что Служба безопасности Украины является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников Службы безопасности Украины и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить за такую заработную плату. Я могу вам показать графики, вы сами удивитесь..." - отметил он.

Глава СБУ добавил, что после этого он готов поговорить с журналистами о том, как можно с таким уровнем материального обеспечения должным образом кормить свои семьи работникам Службы безопасности.

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