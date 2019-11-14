Политика Парламент ФРГ подыграл Путину в легализации газопровода Северный поток-2

2019-11-15 10:15 93

Бундестаг принял законопроект об внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза. 

Согласно газовой директиве, действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы не входящих в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС.

Энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода Северный поток-2, было принято со второй попытки.

За документ проголосовали блок Ангелы Меркель ХДС / ХСС и социал-демократы.

Предложенные Бундестагом изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии. Отметим, по обновленному энергетическому законодательству Европейского союза, который был принят в 2019 году, на вновь построенные морские газопроводы распространяются нормы Третьего энергопакета. Основной принцип законодательства - обязательное отделения бизнеса добычи, транзита газа и его поставки.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина потеряла сильнейшего защитника: Меркель отказывается бороться из-за тяжелой болезни

2019-11-14 19:30 8904

Меркель собирается поговорить с Путиным о ситуации в Украине

2019-11-11 18:30 741

Парламент ФРГ помешал России обойти газовую директиву ЕС

2019-11-08 10:42 501

Меркель и Столтенберг ответили на слова Макрона

2019-11-07 21:30 1206

Еще новости в разделе "Политика"

Арахамия проговорился, что в Слуге народа пройдут большие кадровые чистки

2019-11-15 10:39 78

Парламент ФРГ подыграл Путину в легализации газопровода Северный поток-2

2019-11-15 10:15 93

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня

2019-11-15 09:41 120

Путин решил оставить Украину без моря, в Минобороны сделали тревожное заявление

2019-11-14 21:30 2451
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Арахамия проговорился, что в Слуге народа пройдут большие кадровые чистки 2019-11-15 10:39 78
Парламент ФРГ подыграл Путину в легализации газопровода Северный поток-2 2019-11-15 10:15 93
Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня 2019-11-15 09:41 120
Путин решил оставить Украину без моря, в Минобороны сделали тревожное заявление 2019-11-14 21:30 2451

Лента

10:39 Арахамия проговорился, что в Слуге народа пройдут большие кадровые чистки
10:15 Парламент ФРГ подыграл Путину в легализации газопровода Северный поток-2
09:41 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня
фото 09:14 Грета Тунберг пытается пересечь Атлантику на маленьком эко-катамаране
08:29 Стало известно сколько нелегальных паспортов РФ выдала на оккупированном Донбассе
22:00 Минздрав оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ в Украине
21:30 Путин решил оставить Украину без моря, в Минобороны сделали тревожное заявление
21:00 Баканов заявил о необходимости продажи сим-карт по паспортам
20:30 Причастен Шойгу: в деле о крушении МН17 на Донбассе произошел новый поворот
20:00 В МИДе вновь заговорили о мироторцах на Донбассе