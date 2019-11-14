Экономика В 2020 году Украина возьмет в долг более $13 млрд

2019-11-14 16:30 54

 

Большую часть займов планируется привлечь на внутреннем рынке. На погашение долгов в следующем году уйдет почти 15,5 млрд долларов.

В следующем году Украина планирует привлечь на внешнем рынке заимствований на $4,9 млрд, а внутренних в объеме 231,1 млрд грн, или $8,4 млрд. Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца в четверг, 14 ноября.

"Мы продолжим увеличивать долю заимствований в национальной валюте", - сказал чиновник.

По его словам, объем выплат по госдолгу в следующее году оценивается в 282,1 млрд грн ($10,3 млрд ) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн ($5,1 млрд) - выплата процентов. Он также добавил, что еще 12 млрд грн планируется привлечь за счет приватизации.

Буца отметил, что с начала этого года совокупный госдолг Украины сократился с 60,9% ВВП до 51,2% ВВП на сентябрь этого года, хотя в долларовом выражении он вырос с $78,3 млрд до $83 млрд.

Он также указал, что доля долга в гривне за это время увеличилась с 33% до 40%, а в долларах сократилась с 48% до 42%. По его словам, долг в евро увеличился с 9% до 11%. Государственный уполномоченный по госдолгу добавил, что небольшая доля евро в долге позволяет рассматривать возможности ее увеличения.

Отметим, сегодня Верховная Рада создала Долговое агентство, которое будет заниматься вопросами госдолга.

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