Политика Путин решил оставить Украину без моря, в Минобороны сделали тревожное заявление

2019-11-14 21:30 153

 

Россия наращивает военную угрозу по отношению к Украине в Черном и Азовском морях


Кремль решил максимально испортить жизнь Украине и сейчас взялся за и без того ограниченные мореходные возможности нашей страны

Такое мнение выразил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Инстаграм, комментируя 3-ю Международную конференцию по морской безопасности в Одессе.

«Военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновата в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии», – отметил он.

Решение этой проблемы только одно, считает Загороднюк – усиление ВМС ВСУ. И это – вопрос национальной безопасности, поскольку Россия постоянно устраивает провокации в акватории Черного и Азовского морей, блокирует значительные участки акватории, начинает учения, которые в действительности проводятся для того, чтобы парализовать целый сектор и препятствовать коммерческому судоходству.

 «Мы все знаем, что год назад Россией были захвачены украинские корабли. Мы до сих пор работаем, чтобы их вернуть. Мы вернули наших моряков и до сих пор мы имеем ситуацию с блокировкой Керченского пролива. Так фактически Азовское море является регионом чрезвычайной опасности. Украина делает шаги для того, чтобы решить эту проблему, но это невозможно сделать без международной поддержки. Это вопрос не только Украины - это вопрос всего цивилизованного мира», – заявил чиновник, выступая на конференции в Одессе.

Ранее мы писали о том, что Украина может оказаться в очень опасной ситуации, если в Конституции будет прописан особый статус Донбасса. В таком случае, уверена известная украинская журналистка Янина Соколова, автономии могут захотеть Днепр, Одесса, Мариуполь и другие города.

 

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