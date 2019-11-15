Политика Польша намерена судиться с ФРГ из-за спорной директивы по Северному потоку-2

2019-11-15 22:12 135

Польская госкомпания PGNiG намерена подать в суд, если Германия не учтет интересов Польши при имплементации газовой директивы ЕС по Северному потоку-2.

"Похоже, благодаря содержанию третьего абзаца седьмого статьи, мы на безопасной стороне. Было условие, что перед тем, как любое послабление будет предоставлено Северному потоку-2, регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран", - сказал президент PGNiG Петр Возняк, передает Европравда.

По его словам, если Германия будет придерживаться этого положения, то "мы чувствуем себя в безопасности".

"В случае с OPAL отсутствие такого анализа вызвало четкий ответ с нашей стороны", - напомнил Возняк.

"Если, по нашему мнению, будет пропущен глубокий анализ влияния на рынок и безопасность соседних стран, мы оставляем за собой право принять соответствующие правовые меры", - подытожил Возняк.

Напомним, ранее в Бундестаге приняли решение об имплементации газовой директивы ЕС для газопровода Северный поток-2. Фактически власти ФРГ подыграли Путину, дав возможность строительства и запуска данного газопровода.

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