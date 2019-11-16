Политика Кабмин отменил предельные цены на тепло и воду

2019-11-17 12:00 159

Правительство отменило постановление Кабмина Гройсмана, которым ограничивался рост цен на отопление и горячую воду.

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 15 ноября, принял решение признать утратившим силу постановление Кабинет министров Украины от 26 июня 2019 № 560, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Указанное постановление правительства Владимира Гройсмана устанавливало максимально возможные (граничные) цены на тепло и горячую воду. В частности, предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для населения устанавливался на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета, предельный тариф на услугу горячего водоснабжения - на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей. Новое правительство признало этот механизм нерыночным и отменило.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", - так пояснили свое решение в Кабмине.