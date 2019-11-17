Политика Украина отправила буксиры для возврата захваченных РФ кораблей после отказа их вернуть

2019-11-17 10:21 96

В субботу, 16 ноября, министерство иностранных дел России опровергло соглашение о возврате Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что МИД России не связывает передачу захваченных кораблей с проведением нормандского саммита.

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили в МИД России.

При этом одним из условий является сохранность кораблей как "вещественных доказательств".

Напомним, ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. Также сообщалось, что Украина и Россия согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей, которая должна состояться до саммита "нормандской четверки".

В то же время, Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россией в Керченском проливе судами. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Согласно информации издания, захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" сегодня ночью вернут украинской стороне. Сообщается, что из портов Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Также сообщается, что российская сторона тянет захваченные корабли из оккупированной Керчи в сторону Одессы. Ожидается, что передача пройдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы в районе крымского мыса Тарханкут.