Экономика Tesla строит под Берлином новый мегазавод за 4 миллиарда евро

2019-11-18 15:46 153

Tesla инвестирует в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск объявил о планах построить в окрестновстях немецкой столицы так называемую Gigafactory (Гигафабрику).

Как сообщили агентство dpa и газета Bild am Sonntag, после завершения первого этапа строительства на заводе уже будут заняты более 3 тысяч человек, а по окончании всех строительных работ – от 7 до 8 тысяч.

Начало строительства в городке Грюнхайде (в 40 км от Берлина) запланировано на первый квартал 2020 года. Завершатся работы к концу 2021 года. Первыми с конвейера сойдут машины Tesla Model Y. В дальнейшем планируется выпуск в общей сложности до 150 электромобилей разных моделей ежегодно.

В соответствии с соглашением о намерениях, заключенным между Tesla и правительством федеральной земли Бранденбург, где расположен Грюнхайде, фабрика займет 300 гектаров. Обе стороны будут стараться "как можно скорее принять обязательные решения" по проекту, цитирует документ Bild am Sonntag.

Также американский производитель намерен выкупить еще около 10 Га у расположенного рядом центра грузовых перевозок. В случае согласия со стороны правительства ФРГ и Евросоюза Tesla может рассчитывать на государственную поддержку в размере около 300 млн евро.