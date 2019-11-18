Политика Возврат захваченных украинских кораблей: в МИД озвучили новое важное решение

2019-11-18 19:30 321

 

Украина планирует провести проверку возвращенных Россией военно-морских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", чтобы оценить их техническое состояние и наличие всех необходимых документов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, не изъяли ли с них оборудование и документацию", - говорится в официальном заявлении.

Украинские дипломаты напомнили, что с момента незаконного захвата Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря прошло 358 дней.

В тоже время, как отметили в дипломатическом ведомстве, несмотря на возврат кораблей, не стоит забывать тот факт, что по приказу Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, Россия должна была передать упомянутые судна под контроль Украины безотлагательно.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

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