Политика В Польше по запросу РФ задержаны 19 граждан Украины, - МИД

2019-11-19 15:45 249

На территории Польши по запросам РФ в Интерпол задержаны 19 граждан Украины.

"На территории Республики Польша задержали 19 граждан Украины по запросам РФ в Интерпол", - говорится в ответе МИД Украины на запрос LIGA.net.

При этом в МИД отметили, что была предотвращена выдача России двух украинских граждан.

"Благодаря активной работе посольства и генерального консульства Украины в Люблине была предотвращена выдача российской стороне двух граждан Украины", - сообщили в министерстве.

Однако из ответа непонятно, входят ли они в число 19 задержанных или изначально задержан был 21 человек. Также в министерстве не уточнили, выданы ли России другие задеражанные или они продолжают пока находится в Польше.

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