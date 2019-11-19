Политика Нафтогаз: Предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии

2019-11-19 22:00 234

 

Европейская комиссия рекомендовала российскому концерну "Газпром" заключить долгосрочный транзитный контракт с новым оператором украинской газотранспортной системы. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Еврокомиссия рекомендовала Газпрому заключить долгосрочный контракт на значительный объем по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда", - говорится в сообщении.

Также в НАКе отметили, что в РФ создают из этого фейк.

"Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления - неправда ... Будьте осторожны, проверяйте информацию и ее источники. Такого в ближайшие месяцы будет много", - подчеркнули в Нафтогазе.

Кроме того в НАК заявили, что Еврокомиссия не поддерживает стремление российской стороны с помощью политического шантажа избежать выполнения законного арбитражного решения в Стокгольме.

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