Политика Путин пойдет на уступки Украине, России уже не отвертеться: что будет с Донбассом

2019-11-19 21:00 519

Президент России Владимир Путин не собирается прекращать убивать украинцев, однако готов временно пойти на деэскалацию ситуации на Донбассе

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко, сообщает Главред.

По его словам, встреча лидеров нормандской четверки состоится, так как ее отмена будет достаточно серьезным поражением и Кремля в том числе.

Кроме того, он поджчернул, что Путин не сможет свалить всю вину за провал саммита на Украину.

"В какой-то степени это в интересах Путина – временно снизить количество убиваемых людей в Украине, чтобы решить свои внешнеполитические вопросы", – заявил Яковенко.

В то же время журналист убежден, что окончательно прекратить убивать граждан Украины президент РФ не прекратит.

"Путин заинтересован в том, чтобы постоянно создавать хаос. Я полагаю, что именно в этом состоит его интерес", - заключил журналист.

Также он заявил, что вопрос интеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину который будет обсуждаться на нормандском саммите, является абсолютно нерешаемым.

Журналист заметил, что формула Штайнмайера «на самом деле это формула Путина». Кроме того, он заметил, что совершенно очевидно, выборы могут проходить только в ситуации, когда их контролируют законные власти Украины. Но здесь возникает проблема со стороны российского президента.

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