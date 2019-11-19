Политика Путин пойдет на уступки Украине, России уже не отвертеться: что будет с Донбассом

2019-11-19 21:00 519

 

Президент России Владимир Путин не собирается прекращать убивать украинцев, однако готов временно пойти на деэскалацию ситуации на Донбассе

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко, сообщает Главред.

По его словам, встреча лидеров нормандской четверки состоится, так как ее отмена будет достаточно серьезным поражением и Кремля в том числе.

Кроме того, он поджчернул, что Путин не сможет свалить всю вину за провал саммита на Украину.

"В какой-то степени это в интересах Путина – временно снизить количество убиваемых людей в Украине, чтобы решить свои внешнеполитические вопросы", – заявил Яковенко.

В то же время журналист убежден, что окончательно прекратить убивать граждан Украины президент РФ не прекратит.

"Путин заинтересован в том, чтобы постоянно создавать хаос. Я полагаю, что именно в этом состоит его интерес", - заключил журналист.

Также  он заявил, что  вопрос интеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину который будет обсуждаться на нормандском саммите, является абсолютно нерешаемым.

 Журналист заметил, что формула Штайнмайера «на самом деле это формула Путина». Кроме того, он заметил, что совершенно очевидно, выборы могут проходить только в ситуации, когда их контролируют законные власти Украины. Но здесь возникает проблема со стороны российского президента.

.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В США отреагировали на возвращение Россией украинских кораблей

2019-11-19 20:30 270

Погода на 20 ноября - Украина утонет в холодном тумане

2019-11-19 19:30 273

Рождественский пост в 2019 году: когда начинается и что нужно знать

2019-11-19 19:00 486

"Слуги народа" поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко

2019-11-19 18:30 291

Еще новости в разделе "Политика"

Нафтогаз: Предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии

2019-11-19 22:00 234

Разумков сказал, что ждет Донбасс после нормансдкой встречи

2019-11-19 21:30 330

Путин пойдет на уступки Украине, России уже не отвертеться: что будет с Донбассом

2019-11-19 21:00 519

В США отреагировали на возвращение Россией украинских кораблей

2019-11-19 20:30 270
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Нафтогаз: Предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии 2019-11-19 22:00 234
Разумков сказал, что ждет Донбасс после нормансдкой встречи 2019-11-19 21:30 330
Путин пойдет на уступки Украине, России уже не отвертеться: что будет с Донбассом 2019-11-19 21:00 519
В США отреагировали на возвращение Россией украинских кораблей 2019-11-19 20:30 270

Лента

22:00 Нафтогаз: Предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии
21:30 Разумков сказал, что ждет Донбасс после нормансдкой встречи
21:00 Путин пойдет на уступки Украине, России уже не отвертеться: что будет с Донбассом
20:30 В США отреагировали на возвращение Россией украинских кораблей
20:00 Фаворит Евро-2020 поменял главного тренера: детали скандала
19:30 Погода на 20 ноября - Украина утонет в холодном тумане
19:23 СМИ опубликовали фото, подтверждающие, что Кривецкий-«Пупс» установил контроль над Госгеонедрами
19:00 Рождественский пост в 2019 году: когда начинается и что нужно знать
18:30 "Слуги народа" поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко
18:00 Столтенберг заявил о недопустимости повторения крымского сценария в странах НАТО