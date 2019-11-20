Политика Бывшего спикера ВРУ Парубия допросят по делу о расстрелах на Майдане

2019-11-20 13:12 72

Святошинский райсуд Киева допросит бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу о массовых убийствах на Майдане.

"21 ноября в 11:30 в помещении суда … состоится судебное заседание по уголовному производству Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана", – сообщает пресс-служба суда

Указано, что сейчас по делу продолжается допрос свидетелей, в частности, запланирован допрос в качестве свидетеля Андрея Парубия.

Ранее Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко не явились в суд на допросы в качестве свидетелей в деле против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане. Тогда председательствующий в деле судья Сергей Дячук отметил, что Парубий может принять участие в допросе в режиме видеоконференции 21 ноября.

Также сообщалось о приостановке дел Майдана. Об этом заявил бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.