Политика Бывшего спикера ВРУ Парубия допросят по делу о расстрелах на Майдане

2019-11-20 13:12 72

Святошинский райсуд Киева допросит бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу о массовых убийствах на Майдане. 

"21 ноября в 11:30 в помещении суда … состоится судебное заседание по уголовному производству Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана", – сообщает пресс-служба суда

Указано, что сейчас по делу продолжается допрос свидетелей, в частности, запланирован допрос в качестве свидетеля Андрея Парубия.

Ранее Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко не явились в суд на допросы в качестве свидетелей в деле против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане. Тогда председательствующий в деле судья Сергей Дячук отметил, что Парубий может принять участие в допросе в режиме видеоконференции 21 ноября.

Также сообщалось о приостановке дел Майдана. Об этом заявил бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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