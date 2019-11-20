Политика Украинские бронекатера разворованы в РФ, сняты даже унитазы и розетки

2019-11-20 15:45 357

Захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли военно-морских сил подходят к территориальным водам Украины, но не своим ходом, а на буксире, поскольку "их угробили россияне".

Об этом сообщил СМИ главнокомандующий ВМС Игорь Воронченко.

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"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - резюмировал Воронченко.

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