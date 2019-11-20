Политика 40 тысяч - недостаточно: Разумков хочет увеличить зарплаты депутатов

2019-11-20 18:30 141

 

Увеличение зарплат поможет избежать коррупции и соблазна взяток

Чтобы избежать коррупции и соблазна взяток среди нардепов, зарплата парламентариев должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Нельзя говорить о зарплате в 35-40 тысяч гривен в государстве, где средняя заработная плата 10 000 гривен, что она "маловата". Поэтому я не так сказал. Но она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это", – отметил Разумков.

По мнению главы пардамента, для того, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно делать две вещи: давать нормальную мотивацию – а это зарплата в том числе; второе – контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет, залезть в какие-то коррупционные схемы и т.п.

В то же время политик отметил, что у него зарплата за должность спикера в районе 40 тысяч гривен (в зависимости от количества рабочих дней), однако он и без этого довольно обеспеченный человек, и ему хватает на жизнь.

"Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год (700 тыс. грн). Да, и я еще работаю здесь. Поэтому я думаю, что и мне, и семье хватает", – подытожил Разумков.

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