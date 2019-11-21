Политика На слушаниях в Конгрессе США по украинскому делу всплыла неожиданная деталь

2019-11-22 08:32 69

Официальный Киев выражал обеспокоенность из-за заморозки американской военной помощи еще в июле. Об этом рассказала зампомощника министра обороны США Лора Купер на слушаниях в Конгрессе.

Как отметила представитель Пентагона, с момента ее показаний в закрытом формате она узнала новые подробности от своих сотрудников в оборонном ведомстве.

"Сотрудники моего аппарата показали мне два рассекреченных электронных письма, которые они получили от Госдепартамента. Одно из них было получено 25 июля в 14.31, в нем говорилось, что посольство Украины и комитет по международным делам Палаты представителей спрашивают о помощи. Второе письмо было получено 25 июля в 16.25, в нем говорилось, что на Капитолийском холме знают кое-что о ситуации с предоставлением помощи, и об этом также знает посольство Украины", − указала Купер, сообщает CNN

Она также добавила, что один из ее сотрудников получил вопрос от контактного лица посольства Украины, спрашивающего, что происходит с помощью в области безопасности.

Информация Купер идет вразрез с утверждениями республиканцев, которые настаивают на том, что власти Украины не знали о решении приостановить выделение военной помощи Киеву до конца августа.

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