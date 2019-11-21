Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и посол Аргентины в Украине Елена Л. Т. Микусински подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз. Об этом сообщается в Facebook украинского МИД.
Согласно подписанному протоколу, обе страны взаимно увеличили срок безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое: с 90 дней в течение года до 90 дней в течение полугода (180 дней).
Кроме того, на встрече дипломаты обсудили широкий круг тем из повестки дня украинского-аргентинских отношений. Они отметили важность активизации политического диалога на высоком и высшем уровнях, а также эффективное взаимодействие на полях международных организаций.