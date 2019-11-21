Политика Туск решил вступиться за Порошенко и пригрозил Зеленскому

2019-11-21 20:00 222

Президент Европейского Совета и новый глава Еропейськои народной партии Дональд Туск заявил, что любая попытка запугать представителей оппозиции в Украине будет поводом для беспокойства в Евросоюзе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Загребе, комментируя украинский кассетный скандал, в котором руководитель офиса президента Андрей Богдан инструктирует директора ГБР Романа Трубу как вести дело пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованиям", - сказал Туск.

Также он добавил, что слышал о кассетном скандале в Киеве.

"Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть я и не имею информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно", - сказал лидер ЕНП.

Туск добавил, что лично знает, что такое политические преследования.

"Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свой собственный опыт по этому поводу. Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны ", - отметил политик.

Он заявил, что следит за событиями в Киеве.

"Вы знаете, сколько эмоций и мыслей мы инвестировали в Украину. Я думаю мне не надо объяснять, как я лично переживал за все, что происходит в Украине. Мы всегда очень внимательно наблюдаем за событиями в Киеве", - резюмировал Туск.

Как писалось ранее, в сети опубликовали записи разговоров главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.