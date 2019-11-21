Политика Туск решил вступиться за Порошенко и пригрозил Зеленскому

2019-11-21 20:00 222

 

Президент Европейского Совета и новый глава Еропейськои народной партии Дональд Туск заявил, что любая попытка запугать представителей оппозиции в Украине будет поводом для беспокойства в Евросоюзе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Загребе, комментируя украинский кассетный скандал, в котором руководитель офиса президента Андрей Богдан инструктирует директора ГБР Романа Трубу как вести дело пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованиям", - сказал Туск.

Также он добавил, что слышал о кассетном скандале в Киеве.

"Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть я и не имею информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно", - сказал лидер ЕНП.

Туск добавил, что лично знает, что такое политические преследования.

"Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свой собственный опыт по этому поводу. Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны ", - отметил политик.

Он заявил, что следит за событиями в Киеве.

"Вы знаете, сколько эмоций и мыслей мы инвестировали в Украину. Я думаю мне не надо объяснять, как я лично переживал за все, что происходит в Украине. Мы всегда очень внимательно наблюдаем за событиями в Киеве", - резюмировал Туск.

Как писалось ранее, в сети опубликовали записи разговоров главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко

2019-11-20 19:30 588

"Слуги народа" поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко

2019-11-19 18:30 579

Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генпрокуратуру

2019-11-19 15:12 429

Рябошапка рассказал подробности дела Порошенко

2019-11-18 21:30 783

Еще новости в разделе "Политика"

Крым может стать украинским: в России назвали два условия возвращения полуострова

2019-11-21 21:30 228

В РФ намекнули, что предложений для Украины по газу больше не будет

2019-11-21 20:30 207

Туск решил вступиться за Порошенко и пригрозил Зеленскому

2019-11-21 20:00 222

Субсидии "урезают": на какие скидки могут рассчитывать украинцы

2019-11-21 19:30 222
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Крым может стать украинским: в России назвали два условия возвращения полуострова 2019-11-21 21:30 228
В РФ намекнули, что предложений для Украины по газу больше не будет 2019-11-21 20:30 207
Туск решил вступиться за Порошенко и пригрозил Зеленскому 2019-11-21 20:00 222
Субсидии "урезают": на какие скидки могут рассчитывать украинцы 2019-11-21 19:30 222

Лента

22:00 Все расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой
21:30 Крым может стать украинским: в России назвали два условия возвращения полуострова
21:05 Что посмотреть в Национальной опере Украины в декабре – репертуар, анонсы
21:00 Минсоцполитики пояснило, что будет с больничными и декретными выплатами
20:30 В РФ намекнули, что предложений для Украины по газу больше не будет
20:00 Туск решил вступиться за Порошенко и пригрозил Зеленскому
19:30 Субсидии "урезают": на какие скидки могут рассчитывать украинцы
19:00 Зеленский рассказал, что обещал РФ взамен на возврат кораблей
18:30 Аргентина разрешила украинцам находиться без визы 180 дней
18:00 Подозрение Садовому: в САП раскрыли суть дела