Политика Крым может стать украинским: в России назвали два условия возвращения полуострова

2019-11-21 21:30 228

В России озвучили два возможных сценария, при которых Кремль согласился бы вернуть Украине крымский полуостров

Об этом рассказал российский политолог Александр Морозов, пишет Главред.

Эксперт убежден, в настоящее время нет таких обстоятельств при которых Крым мог бы вновь стать украинским. Однако он видит два возможных сценария в будущем.

«Первый - масштабный распад постсоветского пространства с формированием новых границ. Понятно, что подобный сценарий маловероятен, однако полностью его исключать тоже не стоит. Если события начнут развиваться подобным образом, то Крым вполне может вернуться в состав Украины», - говорит Морозов.

Под вторым возможным сценарием политолог подразумевает радикальные изменения в Кремле.

Он пояснил, что речь идет о приходе к власти в РФ других людей, следствием чего станет образование нового политического большинства.

«Если Владимира Путина сменит очередной диктатор, то Россия Крым Украине точно не вернет. Возвращение полуострова станет возможным лишь в том случае, если в РФ сформируется новое демократическое политическое большинство, и будет доброжелательное и искреннее всенародное решение вернуть полуостров ради восстановления добрососедских отношений с Украиной», - объяснил он.

Ранее мы писали, у Владимира Путина открыто назвали условие для возвращения Украине оккупированного российскими войсками Крыма.

Циничное заявление сделал российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, который открыто поддерживает военную агрессию России по отношению к Украине.

По его словам, возвращение аннексированного Крыма в состав Украины возможен якобы только при одном условии.

Один из главных адептов Кремля Сергей Цеков цинично заявил, что если Украина хочет вернуть оккупированный Крым, «она должна войти в состав России».