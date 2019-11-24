Экономика Миссия МВФ уехала, не договорившись о новом кредите для Украины

2019-11-24 14:30 192

 

Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины, однако для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом говорится в распространенном в субботу, 23 ноября, заявлении главы миссии Рона ван Родена.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ… Дискуссии продолжатся в последующие недели", – сказано в нем.

Согласно документу, среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

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Экономика

Миссия МВФ уехала, не договорившись о новом кредите для Украины 2019-11-24 14:30 192
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