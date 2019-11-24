Политика В Генштабе рассказали, что привело к взрывам в Балаклее

2019-11-24 11:00 291

 

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что что к взрывам на военных складах в Балаклее привела служебная халатность. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишится своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили", - сообщил он.

Он также добавил, что взрывы недельной давности никак не связаны со взрывами, которые произошли в Балаклее в 2017 году.

15 ноября в результате взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее Харьковской области погибли двое саперов, еще пятеро были ранены - один из них позже скончался в больнице.
ГБР уже начало расследование инцидента.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Взрыв на Гончара в Киеве: у полиции уже есть первая версия, заведено дело

2019-11-22 11:40 489

фото ЧП на Гончара: В киевском подъезде прогремел мощный взрыв

2019-11-22 09:39 465

видео Смертельный взрыв в киевском общежитии: новые детали и видео с места трагедии

2019-11-17 10:00 849

В Генштабе назвали количество пострадавших при взрыве в Балаклее

2019-11-16 13:00 1059

Еще новости в разделе "Политика"

В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ

2019-11-24 15:00 531

В Генштабе рассказали, что привело к взрывам в Балаклее

2019-11-24 11:00 291

В США оценили шансы Украины вступить в НАТО

2019-11-24 10:00 288

Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной

2019-11-23 15:00 1170
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ 2019-11-24 15:00 531
В Генштабе рассказали, что привело к взрывам в Балаклее 2019-11-24 11:00 291
В США оценили шансы Украины вступить в НАТО 2019-11-24 10:00 288
Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной 2019-11-23 15:00 1170

Лента

15:00 В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ
14:30 Миссия МВФ уехала, не договорившись о новом кредите для Украины
14:00 Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат
13:30 К Земле приблизился неизвестный ранее гигантский астероид
13:00 Если нет права на пенсию: кому в Украине грозит получать соцпомощь
12:30 Доллар и евро ушли в нокдаун: появился официальный курс валют от НБУ
12:00 В ПриватБанке пытались скрыть, что глава правления перенес инфаркт
11:30 Погода устроит шоковую терапию: прогноз погоды в Украине на неделю
11:00 В Генштабе рассказали, что привело к взрывам в Балаклее
10:30 Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом