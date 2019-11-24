Политика В Генштабе рассказали, что привело к взрывам в Балаклее

2019-11-24 11:00 291

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что что к взрывам на военных складах в Балаклее привела служебная халатность. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишится своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили", - сообщил он.

Он также добавил, что взрывы недельной давности никак не связаны со взрывами, которые произошли в Балаклее в 2017 году.

15 ноября в результате взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее Харьковской области погибли двое саперов, еще пятеро были ранены - один из них позже скончался в больнице.

ГБР уже начало расследование инцидента.