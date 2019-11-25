Политика Суд спас премьер-министра от отставки из-за коррупционного скандала

2019-11-25 13:45 51

Верховный суд Израиля отклонил петицию, которая предписывает премьер-министру Биньямину Нетаньяху уйти в отставку после того, как ему были предъявлены обвинения в коррупции. Лидер консервативной партии "Ликуд" отверг обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он заявил о намерении оставаться на своем посту и защитить себя.

Генпрокурор Израиля предъявил обвинение Нетаньяху на фоне политической неопределенности в стране. Нетаньяху и его главный соперник, центрист Бенни Ганц от "Кахоль Лаван", которые не получили большинства в парламенте на выборах в апреле и сентябре, не сумели сформировать коалиционное правительство. Мандат Ганца на формирование правительства истек в среду. На следующий день президент Израиля объявил трехнедельный период, в течение которого любой законодатель Кнессета может попытаться создать правящую коалицию. Но если и это никому из парламентариев не удастся, стране не избежать проведения новых выборов через 90 дней.

Напомним, 21 ноября генеральный прокурор Израиля обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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