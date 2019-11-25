Политика Украинским ВУЗам разрешили обучать студентов на русском языке: детали скандального решения

2019-11-25 18:30 309

Верховная Рада приняла законопроект который вносит изменения в законы "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".

Парламент предварительно разрешил обучать студентов украинских университетов на русском языке

Об этом стало известно, по того как Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2299, который вносит изменения в законы "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".

Авторами документа стали: нардепы от "Слуги народа" Сергей Бабак, Юлия Гришина, Ольга Коваль, Владимир Воронов.

Уточняется, что законопроект позволит высшим учебным заведениям Украины обучать иностранных студентов на языке агрессора.

При этом многие общественные деятели и языковеды обеспокоены из-за такого решения новой власти, ведь логичнее будет дать вузам возможность обучать иностранных студентов на украинском или английском или других языках ЕС, но точно не на русском.