Политика Украинским ВУЗам разрешили обучать студентов на русском языке: детали скандального решения

2019-11-25 18:30 309

 

Верховная Рада приняла законопроект который вносит изменения в законы "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".

Парламент предварительно разрешил обучать студентов украинских университетов на русском языке

Об этом стало известно, по того как Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2299, который вносит изменения в законы "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".

Авторами документа стали: нардепы от "Слуги народа" Сергей Бабак, Юлия Гришина, Ольга Коваль, Владимир Воронов.

Уточняется, что законопроект позволит высшим учебным заведениям Украины обучать иностранных студентов на языке агрессора.

 При этом многие общественные деятели и языковеды обеспокоены из-за такого решения новой власти, ведь логичнее будет дать вузам возможность обучать иностранных студентов на украинском или английском или других языках ЕС, но точно не на русском.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Хомчак оценил угрозу открытого нападения со стороны России

2019-11-25 20:00 201

Спасатели предупредили о гололеде и дали рекомендации водителям

2019-11-25 11:15 240

Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат

2019-11-24 14:00 1389

В США оценили шансы Украины вступить в НАТО

2019-11-24 10:00 552

Еще новости в разделе "Политика"

Новый договор по газу с Россией: цена может поставить рекорд

2019-11-25 20:30 294

Хомчак оценил угрозу открытого нападения со стороны России

2019-11-25 20:00 201

видео Зеленский о нормандской встрече: Дожали

2019-11-25 19:30 216

У Путина отказались от личной встречи с Зеленским

2019-11-25 19:00 399
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Новый договор по газу с Россией: цена может поставить рекорд 2019-11-25 20:30 294
Хомчак оценил угрозу открытого нападения со стороны России 2019-11-25 20:00 201
видео Зеленский о нормандской встрече: Дожали 2019-11-25 19:30 216
У Путина отказались от личной встречи с Зеленским 2019-11-25 19:00 399

Лента

22:00 В Украине собрались повысить тариф на электроэнергию для населения, которое много потребляет
21:30 Доллар возобновил падение: эксперт объяснил, чего ждать от курса
21:00 Штрафы для водителей могут взлететь почти в 280 раз: что подготовила Рада украинцам
20:30 Новый договор по газу с Россией: цена может поставить рекорд
20:00 Хомчак оценил угрозу открытого нападения со стороны России
видео 19:30 Зеленский о нормандской встрече: Дожали
19:28 Смотрящий за ГАСК от новой власти Кучер, замешанный в схемах с Микитасем, хочет захватить «Укрбуд»
видео 19:15 Министр Милованов под разговоры о "чистке" протащил во главу Центра семян рейдера Сахненко
19:00 У Путина отказались от личной встречи с Зеленским
18:30 Украинским ВУЗам разрешили обучать студентов на русском языке: детали скандального решения