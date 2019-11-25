Политика Новый договор по газу с Россией: цена может поставить рекорд

2019-11-25 20:30 297

 

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предположил, что в случае подписания договора с "Газпромом" по транзиту цена на российский газ может быть самой низкой за всю историю.

Об этом Алексей Оржель сообщил журналистам на презентации "To do list изменений в энергетике и экологии".

По его словам, Украина уже направила "Газпрому" проекты двух договоров, касающихся транспортировки газа, как это предусмотрено европейским законодательством.

"Если мы подпишем договор с Газпромом, учитывая запасы в украинских и европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторически самых дешевых цен на газ", - сказал Оржель.

Министр также отметил, что большой объем газа в европейских ПХГ принадлежит Газпрому и со стороны России возможны спекуляции на цене на фоне вероятной остановки транзита. Поэтому Украина находится в активном диалоге с европейскими партнерами, чтобы обеспечить подписание транзитного контракта.

"Непростая задача, в котором мы находимся, - это трехсторонние переговоры по транзиту газа. Этот вопрос связан с завершением анбандлинга Нафтогаза. Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку", - отметил Оржель.

Как утверждает Алексей Оржель, Украина придерживается графика прохождения анбандлинга и до конца декабря в нашей стране будет сертифицированный оператор газотранспортной системы, как этого требуют европейские правила.

Как известно, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

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