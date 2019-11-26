Мир Европа на грани раскола: в Берлине сделали громкое заявление

2019-11-26 22:00 87

 

Многие восточноевропейцы переживают, что Европа станет двухуровневым сообществом, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник в Берлине, сообщает Handelsblatt.

"Есть большой риск, что обеспокоенность станет реальностью, и они почувствуют себя людьми второго класса", - сказал Маас.

Это означает, что ЕС будет менее способным проводить реформы верховенства права в Восточной Европе. Сейчас Германия пытается достичь прогресса в российско-украинском конфликте и лучше объясниться с Москвой.

"Но мы не сделаем этого за спинами наших восточных соседей", - сказал Маас, ссылаясь на противоречивое заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который выступал за более тесные отношения с Россией.

"Можно обоснованно сказать, что НАТО живо", - сказал Маас, добавив, что НАТО остается решающим для безопасности в будущем и нуждается в дальнейшем развитии и реформах.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

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