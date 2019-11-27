Политика Прокурор рассказал, в чем обвиняют Садового

2019-11-27 19:30 210

 

Мэра Львова Андрея Садового обвиняют в том, что выбранная для создания индустриального парка участок был расположен за пределами города Львова, поэтому в городском совете не имели права ею распоряжаться. Об этом во время избрания меры пресечения Садовому в суде сообщил прокурор Вадим Сидоренко.

“Выбранная для создания индустриального парка участок был расположен за пределами города Львова, и распоряжаться соответствующим земельным участком городской совет не имел права”, — сообщил прокурор.

Сидоренко также отметил, что государство понесло значительные убытки за счет продажи индустриального парка за меньшую цену, чем есть на самом деле.

Во время общения с журналистами, Садовый отметил, что “Восьмой административный апелляционный суд четко подтвердил, что эта земля была и является собственностью города”.

Он также отметил, что 52 млн грн, что получил бюджет за 32 гектара — это очень значительная сумма, принимая во внимание политическую ситуацию в стране в то время.

На вопрос журналистов, откуда взялись 140 млн грн со стороны обвинения, Садовый ответил: “С пальца”.

“Да продайте, продайте индустриальный парк по более высокой цене”, — сказал Садовой.

Напомним, ВАКС начал избрания меры пресечения Садовом.

Садовом инкриминируют злоупотребление властью.

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