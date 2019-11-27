Прокурор рассказал, в чем обвиняют Садового

Мэра Львова Андрея Садового обвиняют в том, что выбранная для создания индустриального парка участок был расположен за пределами города Львова, поэтому в городском совете не имели права ею распоряжаться. Об этом во время избрания меры пресечения Садовому в суде сообщил прокурор Вадим Сидоренко.
“Выбранная для создания индустриального парка участок был расположен за пределами города Львова, и распоряжаться соответствующим земельным участком городской совет не имел права”, — сообщил прокурор.
Сидоренко также отметил, что государство понесло значительные убытки за счет продажи индустриального парка за меньшую цену, чем есть на самом деле.
Во время общения с журналистами, Садовый отметил, что “Восьмой административный апелляционный суд четко подтвердил, что эта земля была и является собственностью города”.
Он также отметил, что 52 млн грн, что получил бюджет за 32 гектара — это очень значительная сумма, принимая во внимание политическую ситуацию в стране в то время.
На вопрос журналистов, откуда взялись 140 млн грн со стороны обвинения, Садовый ответил: “С пальца”.
“Да продайте, продайте индустриальный парк по более высокой цене”, — сказал Садовой.
Напомним, ВАКС начал избрания меры пресечения Садовом.
Садовом инкриминируют злоупотребление властью.