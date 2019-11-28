Политика Евросоюз намерены изменить стратегию в отношениях с Украиной

2019-11-29 10:13 138

Евросоюз намерен поддержать экономическую интеграцию стран, заключивших соглашения об ассоциации - Украину, Грузию и Молдову, - и разработать на этой основе качественную новую стратегию Восточного партнерства. 

"Мы должны сосредоточиться на стимулах для партнеров в продолжении развития демократии и независимого судопроизводства. Если мы хотим воспользоваться максимальной динамикой и энергией Восточного партнерства, мы должны разработать качественно иной подход. Одна из идей – Стратегия Трио 2030, которая предусматривает целенаправленную работу с Украиной, Грузией и Молдовой", - заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер, передает Укринформ.

Он отметил, что ЕС оказывает активную поддержку странам Восточного партнерства и ожидает от партнеров серьезных усилий во внутренних преобразованиях.

"Восточное партнерство является частью долгосрочной стратегии, которая направлена на сдерживание действий России. Благодаря ему мы можем показать, что положительные изменения возможны. Мы будем работать с новой Еврокомиссией для достижения наших целей, которые мы должны определить к следующему саммиту Восточного партнерства", - добавил политик.

Отмечается, что в рамках развития концепции Восточного партнерства группа литовских депутатов в Европарламенте предложила инициативу под названием Стратегия Трио 2030, предусматривающую усиленное сотрудничество со странами, которые имеют с ЕС соглашения об ассоциации, - Украиной, Грузией и Молдовой.

Инициатива предусматривает предоставление этим странам перспективы членства в ЕС, которая будет четко обусловлена успехами в экономических реформах, социальных преобразованиях и в демократическом развитии.

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