Политика Названа точная дата, когда российский Газпром перекроет транзит газа через Украину

2019-11-28 13:12 351

Газпром намерен прекратить транзит газа территорией Украины 1 января 2020 года. Об этом говорится в официальном предложении Газпрома о продлении контракта.

"Я напомню, что в письме, которое прислал Газпром Нафтогаз", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у Газпрома не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины... Газпром очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль. И учитывая те детали, которые упомянуты в письме (10 утра по московскому времени), это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане", - заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью DW.

По его словам, если Газпром попробует продолжить транзит газа без урегулированных отношений, Украина "будет его надежно хранить".

"Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами. Условно говоря: если у вас утерян багаж, есть специальный отдел, который называется Lost and Found, который найдет ваш багаж и вам его отдаст. Вот похожая ситуация здесь. Газ будет надежно храниться до тех пор, пока не будет его документального оформления", - сказал Витренко.

Он уточнил, что из-за того, что зимой газ физически не закачивается в хранилища, это будет происходить при помощи операций замещения.

"Чтобы всех успокоить - Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции - выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль". Нет у нас такого. Мы просто говорим - не переживайте. Даже в такой ситуации газ будет терпеливо ждать своего хозяина", - сказал Витренко.

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