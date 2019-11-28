Политика Стало известно, сколько Мендель зарабатывает на должности пресс-секретаря Зеленского

2019-11-28 18:00 324

 

Юлия Мендель получает на должности пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заработную плату в размере около 25 тысяч гривен. Об этом она рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко.

Мендель призналась, что в среднем ее зарплата составляет 25 тысяч гривен, однако иногда может быть и больше.

"Там 15 (тысяч гривен, - ред.), потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю (в командировки, - ред.), и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так", - заявила спикер президента.

Стоит отметить, что согласно постановлению Кабинета министров, должностной оклад пресс-секретаря президента Украины составляет 15,7 тысячи гривен.

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