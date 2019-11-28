Политика ЕС утвердил Кабмин. Что изменится для Украины

2019-11-28 19:00 213

Европейский союз стремится к глобальному лидерству без Украины

27 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила Европейскому парламенту, условно говоря, состав своего Кабмина, а парламент утвердил предложенные кандидатуры. И если не произойдет ничего непредвиденного, команда фон дер Ляйен будет во главе исполнительного органа ЕС аж до 2024. Еврокомиссия – это аналог Кабмина в Украине, только это исполнительный орган для всего ЕС.

Вести.ua проанализировали, какую политику будет проводить новая Еврокомиссия, и как это отразится на Украине.

Европа – один из лидеров многополярного мира

Такая фраза звучит не впервые для наших читателей. В одной из своих статей мы анализировали видение Макрона относительно места Европы в глобальной политике.

У госпожи фон дер Ляйен похожая концепция, но где-то более откровенная. Исходя из ее программной речи, можно выделить несколько принципиальных аспектов.

1. Интерес ЕС – превыше всего. Казалось бы, хрестоматийная позиция, но она высказана прямо и четко. То есть ЕС перенимает риторику Трампа. Прямая речь первой женщины-президента Еврокомиссии звучала следующим образом: "Мы, все вместе, будем одной командой, которая будет защищать общий европейский интерес".

2. "Мир нуждается в нашем лидерстве" (в лидерстве Европейского Союза в международной политике, - Вести.ua). Президент Еврокомиссии обратила внимание на то, что в сегодняшнем мире слишком много государств разговаривают на языке конфронтации и с позиций однополярного мира. Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен быть лидирующим игроком на международной арене, главными характеристиками которого будут ответственность, миролюбивость и продвижение позитивных изменений. Поставлена глобальная цель – "показать партнерам по ООН, что они могут полагаться на нас как на лидера многополярного мира". Фон дер Ляйен убеждена, что ЕС "должен быть надежным и верным партнером для государств Востока, Запада, Юга и Севера". ЕС может формировать более качественный и улучшенный мировой порядок.

3. Экономика – один из механизмов увеличения влияния ЕС. Европейский Союз "будет инвестировать в альянсы и коалиции, чтобы продвигать наши ценности. Мы будем продвигать и защищать интересы Европы через свободную и честную торговлю. Мы будем усиливать наших партнеров через сотрудничество, поскольку сильные партнеры делают Европу сильной".

Нужно обратить внимание, что в торговле в приоритете у европейцев свои интересы. Учитывая большие финансовые возможности и конкурентоспособность экономик ЕС, этой цели им будет легко добиться.

Относительно усиления партнеров – тут нет ничего нового. Подобную политику ЕС практикует с 1995 года (т.н. "Барселонский процесс"). С начала нулевых была принята Европейская политика соседства, частью которой является Украина. В рамках данной стратегии ЕС полагает, что стабильность на внешних границах является стабильностью и безопасностью самого ЕС.

Взаимозависимость безопасности ЕС со своими соседями всегда признавалось Брюсселем и на партнерство выделялись колоссальные деньги, но все равно, полностью данный концепт реализовать не удалось.

Что же значат три постулата новой Еврокомиссии для Украины?

Нужно отметить, что фон дер Ляйен ни разу не произнесла слово "Украина". Также стоит добавить, что акцент в речи был сделан на концепте "Место ЕС в мире", и в целом внимание уделялось вызовам самого Союза. Фраза про партнеров с Востока дает понимание, чего ждать Украине как восточному партнеру от ЕС.

Однозначно сохранится последовательная политика Европейского союза по отношению к Украине и как прежде интересы европейцев будут выше интересов Киева.

В украинской внутриполитической дискуссии много романтизма относительно европейского пути, и кто-то специально отрицает, что отношения между ЕС и Украиной строятся на такой же циничной основе мировой политики, как и любые двусторонние отношения между государствами или же с международными организациями. В этом нет ничего плохого, негатив только в том, что отдельные проевропейские политики рисуют ЕС для внутреннего электората как панацею, хотя это далеко не так.

Программная речь фон дер Ляйен также дает основание полагать, что пересмотреть существующие квоты на украинский экспорт будет очень сложно. Придется украинским экспортерам попотеть в работе с лоббистами, ибо ЕС будет защищать прежде всего интересы европейских компаний. Поэтому, конечно же, ЕС будет диктовать свои условия в рамках зоны свободной торговли. И не нужно забывать, что ЕС – это всемирный экономический лидер и гигант.

Инвестиций с ЕС особо также не хлынут, ибо Украина сегодня не выглядит стабильной юрисдикцией, куда можно было бы вкладывать, а затем зарабатывать деньги. То есть не стоит ожидать, что кредиты заменятся инвестициями. Чтобы переломить эту ситуацию, Киеву нужно перестать быть для ЕС символом коррупции и экономически токсичной страной.

Экономический интерес ЕС будет перевешивать интересы украинских компаний, и это нормально, таковыми есть конкурентные рыночные отношения. То, что мы попали в ограниченность квот, виноваты не европейцы, а украинские евроромантики, которые ради пиара подписали Соглашение об Ассоциации, не выторговав выгодные преференции для себя.

Однако, если опустить экономический аспект и говорить сугубо о политике, то, конечно же, ЕС нужна стабильная Украина, ЕС нужен восточный партнер в лице нас, который будет демонстрировать прогресс в усилении собственной государственности, борьбы с коррупцией и решение вопросов безопасности. Сугубо в политической части, Европе будет долгосрочным партнером Украины по вопросам реформ и восстановлению территориальной целостности, но не нужно забывать, что европейские компромиссы относительно того же мирного урегулирования не всегда будут соответствовать интересам самой Украины.