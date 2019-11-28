Политика Апелляция по делу о драке Ляшко с Герусом: суд принял решение

2019-11-28 21:00 81

 

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения лидеру Радикальной партии, экс-нардепу Олегу Ляшко – взятие на поруки, и принял решение оставить политика на свободе.

"Меру пресечения в виде личного поручительства ... Ляшко оставить без изменения, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения", – сказал судья.

Защита политика заявила, что оставаясь на свободе, он не намерен давить на следствие или бежать из Украины, а сам Ляшко подчеркнул, что его хотят отправить за решетку, чтобы он не мог отстаивать энергетические интересы Украины.

Напомним, прокуроры настаивали на содержании Ляшко под стражей без права залога, однако ранее суд отпустил политика на поруки.

Напомним, Олегя Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений нардепу Андрею Герусу.

Сам Ляшко обвинения отвергает. Говорит: наоборот, хотел предотвратить нарушения интересов страны. И утверждает – поссорился с Герусом, потому что тот протянул правку в парламенте, которая позволила импорт электроэнергии из России. Таким образом, Украина вновь оказалась на энергетической игле Кремля, заявляет лидер Радикальной партии Украины.

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