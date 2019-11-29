Политика Посольство Украины отреагировало на спорное переименование улиц в Польше

2019-11-29 09:40 180

Посольство Украины в Польше возмутилось решением городского совета в Перемышле об отмене названия улицы в честь Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского. 

"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности − равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя блаженного, а затем на решение католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано! ", − указано в сообщении дипведомства в Facebook.

Напомним, ранее депутаты Перемышля отменили название улицы в честь епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского и присоединили ее к прилегающей улице греко-католического епископа Ивана Снигурского.

Как пишет Радио свобода, такое решение возмутило украинскую общину в Перемышле. Сама улица просуществовала в польском городе шесть лет. На ней располагалась курия Перемышльско-Варшавской епархии УГКЦ.

Отмечается, что городские депутаты в последний момент отказались от идеи переименовать улицу блаженного Иосафата Коциловского на другого новомученика УГКЦ Григория Хомишина .

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