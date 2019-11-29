Политика Перед выборами украинцам начали обещать хорошие дороги и увольнение "смотрящих"

2019-11-29 21:36 129

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине за следующие 3-5 лет должны появиться "качественные дороги", которые соединят все крупные города.

"Наша главная задача - совместить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет. Я призываю новых руководителей "Укравтодора" и "Укртрансбезопасности" максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве, или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", - заявил Гончарук в эфире программы "Право на власть".

По его словам, с марта 2020 года начнется "большое строительство" дорог.

Глава Кабмина надеется, что благодаря кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации.

Также премьер отметил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.