Политика Украина может возобновить поставки газа из РФ

2019-11-30 14:00 183

 

Потенциальные прямые поставки газа из России могут быть только по цене, привязанной к европейскому индикатору.

Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 29 ноября.

По его словам, прямые поставки газа из РФ, которые предлагает в пакете с транзитом в ходе нынешних переговоров российская сторона, могут быть только не по политической цене.

"Мы говорим, что если мы с вами (Россией – ред.) и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так РФ ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", –сказал Оржель.

Министр подчеркнул, что Украина ни в коем случае не может больше получить "политическую" цену на газ. "Мы должны брать индикатор Европы, и, если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - сказал Оржель.

Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили, что крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Россией - 13 декабря.

В Кремле отметили, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в Париже 9 декабря могут обсудить газовые вопросы, если до тех пор ситуация не будет решена.

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