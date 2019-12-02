Политика В Карпатах уже намело до 15 см снега

2019-12-02 18:00 150

 

В Карпатах сегодня утром местами уже намело до 15 сантиметров снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.

"На Сл Пожежевская: температура воздуха: -8,3°С, ветер: северный 8-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 10-15 см. На Сл Плай: температура воздуха: -6,5°С, ветер: северный 6-10 м/с, туман. На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -8,3°С. Высота снежного покрова составляет 10 см", - указали в отделе данные снеголавинных станций по состоянию на утро 2 декабря.

Напомним, из-за снегопадов в ряде областей Украины ожидается образование снежного покрова высотой 3-8 см, в Карпатах - до 20 см.

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