Политика МИД Украины вызвал на ковер посла Венгрии и выдал ему ноту протеста

2019-12-03 12:14 150

МИД Украины вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто "на ковер" и вручил ему ноту протеста.

Как сообщает пресс-служба МИД, это произошло из-за его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - добавили в МИД.

Напомним, замглавы Закарпатского облсовета Йосип Барто сделал скандальное заявление о необходимости создания в регионе Венгерского района с центром в Берегово.

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