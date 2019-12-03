Политика "Будет членом НАТО": Столтенберг выступил с громким заявлением об Украине

2019-12-03 19:00 117

 

Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны. Поэтому пока страны должны ценить промежуточные стадии на пути к вступлению в Альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages в Лондоне, передает "Европейская правда".

Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, он подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача – найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", – заявил Столтенберг.

"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача – найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", – заявил Столтенберг.

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