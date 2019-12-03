Политика Аваков не исключает, что МВД может возглавить женщина

2019-12-03 20:30 192

На данный момент Арсен Аваков не собирается уходить в отставку.

Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина, заявил нынешний глава МВД Арсен Аваков.

Об этом он сказал на конференции Ассоциации работников правоохранительных органов.

В частности, такое допущение Аваков сделал в рамках обсуждения гендерного равенства в МВД.

«Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да», — заявил Аваков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года.

«Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал — реальные дела принесите нам до конца года — не будет, то мы всех уволим», — заявил Зеленский.

Сам Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, когда почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что «его принципы не совпадают с тем, что происходит».