Аваков не исключает, что МВД может возглавить женщина

На данный момент Арсен Аваков не собирается уходить в отставку.
Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина, заявил нынешний глава МВД Арсен Аваков.
Об этом он сказал на конференции Ассоциации работников правоохранительных органов.
«Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да», — заявил Аваков.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года.
«Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал — реальные дела принесите нам до конца года — не будет, то мы всех уволим», — заявил Зеленский.