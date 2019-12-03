Политика Арахамия заявил о необходимости встречи Зеленского и Путина с глазу на глаз

2019-12-03 21:00 198

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, президент Украины Владимир Зеленский "очень-очень сильно подготовлен" ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита в нормандском формате.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил 3 декабря журналистам, что считает необходимой двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Арахамии, Зеленский готов к предстоящей встрече "Нормандской четверки" в Париже.

"Президент готов к этому, он готовится к этому еще, он будет готовиться всю неделю к этому. Я думаю, что он очень-очень сильно подготовлен", – сказал Арахамия.

На вопрос, нужна ли встреча Зеленского с Путиным "с глазу на глаз ", глава фракции ответил: "Я считаю, что да".

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

15 ноября 2019 года пресс-служба президента Украины сообщила, что новый саммит по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. 18 ноября в Кремле подтвердили эту информацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча президентов Украины и России не будет формальной. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что формат и длительность встречи Путина и Зеленского зависят от графика работы президентов во время саммита. Он отметил, что главы государств могут отойти в сторону вдвоем и поговорить 30 минут или полтора часа.

2 декабря вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что личная встреча Зеленского с Путиным возможна в качестве "отступления" от плана проведения нормандского саммита.



