Экономика Минфин взял в долг у украинцев еще 4,65 миллиарда

2019-12-04 10:14 153

Во время аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа 3 декабря Министерство финансов принесло в бюджет 4,65 млрд грн (в гривневом эквиваленте).

В частности, продали ОВГЗ в долларах, ставки по которым снизили ниже 4% годовых.

Долларовых облигаций Минфин продал на эквивалент 18,82 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим ценным бумагам составила 3,88% годовых.

"Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%. Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 1,2-летних ОВГЗ номинированных в долларах США, по итогам аукциона составила 3,88%", - сообщили в пресс-службе Минфина по итогам аукциона.

Кроме этого государство продало облигации в гривнах на 3 месяца и 3 года.

"Стоимость заимствований в национальной валюте продолжила падать. Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 13,06%, а 3-летних - 12,38%", - отмечают в Минфине.

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