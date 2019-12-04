Политика Находится в СИЗО: появились новые данные по задержанию Онищенко

2019-12-04 21:00 120

Полиция немецкого города Аахен, в котором, по данным СМИ, поймали бывшего народного депутата Украины, одиозного бизнесмена Александра Онищенко, опровергла задержание.

Соответствующее заявление в среду, 4 декабря, сделала пресс-служба местной полиции, передает DW.

Отмечается, что правоохранители не проводили задержание Онищенко и не имеют о нем никаких сведений.

Примечательно, что 3 декабря DW сообщала о том, что в полиции Аахена якобы подтвердили задержание Онищенко. Однако выяснилось, что речь шла о другом человеке.

Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем DW сообщили и в Федеральной полиции Германии. Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и также работает в Аахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами.

Однако вскоре была названа причина опровержения – Онищенко задержали не в Аахене, а в городе Ольденбург в федеральной земле Нижняя Саксония.

Как заявила в комментарии ВВС пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, Онищенко находится в СИЗО в Германии и ожидает решения суда.