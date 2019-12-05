Политика Суд отменил миллионный залог Садовому - мэр пообещал, что не сбежит

2019-12-05 10:40 204

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог львовскому городскому главе Андрею Садовому. Чиновника, которого ранее подозревают в злоупотреблении властью, отпустили под личное обязательство, сообщает "Украинская правда".

После решения суда Садовый опубликовал два видео на своей странице в Facebook. Мэр отметил, что решение его удовлетворяет. По его мнению, ВАКС принял справедливое решение.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 миллион 56 тысяч 550 гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении. Он и некоторые чиновники горсовета подозреваются в махинациях с землей на сумму свыше 90 млн грн.

А в понедельник, 3 декабря стало известно, что Садовой обжаловал меру пресечения в виде залога на сумму более 1 млн грн и решил, что не будет вносить залог.

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